Son dakika: Fas koronavirüs için alınan OHAL'i uzattı

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

OHAL kararının 1 ay daha uzatılmasını öngören kararname, kabine tarafından onaylandı. OHAL'in 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde geçerli olacağı ifade edildi.

Hükümetin, ülkenin farklı bölgelerinde salgınla ilgili durumu göz önünde bulundurarak aşamalı olarak karantina uygulamasının hafifletilmesi gibi istisnai tedbirler alabileceği bildirildi.

RESMİ BELGE ŞARTI

İlk vakanın 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta, salgının kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla 20 Mart'ta 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edildiği ve halka sokağa çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirildiği açıklanmıştı.

OHAL uygulamasının süresi daha sonra 18 Nisan-20 Mayıs için 1 ay ve 20 Mayıs-10 Haziran dönemi için 3 haftalığına uzatılmıştı.

Son kararla OHAL süresi 3'üncü kez uzatılmış oldu.

Öte yandan, Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bu ölümlerle birlikte can kaybının 210'a yükseldiği bildirildi.

Vaka sayısının 8 bin 437, iyileşen hasta sayısının ise 7 bin 493'e çıktığı ifade edildi.