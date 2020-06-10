10 Haziran 2020, Çarşamba
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Darbeci Hafter'den Libya'da insanlık suçu

Batı destekli darbeci 'in Libya'daki vahşeti gözler önüne serildi. Libya ordusunun Öfke Volkanı Operasyonu'nda bir konteynerin içinde yanmış halde çok sayıda ceset bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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HAFTER'DEN LİBYA'DA İNSANLIK SUÇU

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ordu birliklerinin milislerinden kurtardığı, başkent Trablus'un 27 kilometre güneyindeki Kasr Bin Gaşir kentinde, bir konteynerin içinde yanmış halde çok sayıda ceset bulunduğunu açıkladı.

SAVAŞ SUÇLARI VAHŞETİ

Olaya dair görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, görüntülerin, "Hafter'e bağlı terörist milislerin sürekli işlediği savaş suçlarının vahşetini vurguladığı" ifade edildi.

Hafter milislerinden temizlenen bölgede yanmış cesetler bulundu HAFTER MİLİSLERİNDEN TEMİZLENEN BÖLGEDE YANMIŞ CESETLER BULUNDU



Açıklamada, konteynerdeki ölü sayısı ve olayın ayrıntıları hakkında başka bilgi verilmedi.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 4 Haziran'da da Kasr Bin Gaşir'de kontrolü sağlamıştı.

Cumartesi günü yapılan açıklamada Libya ordusunun, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurulmuştu.

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