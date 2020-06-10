Hafter milislerinden temizlenen bölgede yanmış cesetler bulundu

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ordu birliklerinin Hafter milislerinden kurtardığı, başkent Trablus'un 27 kilometre güneyindeki Kasr Bin Gaşir kentinde, bir konteynerin içinde yanmış halde çok sayıda ceset bulunduğunu açıkladı.