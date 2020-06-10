Hafter'in kaçan milisleri bölgeleri mayınla doldurdu
Libya hükümeti Türkiye'nin desteği ile darbeci Hafter'i birçok bölgeden püskürtmeyi başardı. Hükümete ait ordudan kaçan Hafter milisleri bölgeleri mayınlarla tuzakladı. Bu güne kadar mayınlar nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un güneyinde çekildiği bölgelerde sivil yerleşim alanlarına tuzakladığı mayınların patlaması sonucu, şimdiye kadar 27 kişi hayatını kaybetti.
Libya Adalet Bakanlığına bağlı İnsan Hakları İhlallerini Gözleme ve Belgeleme Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Libya ordusunun Hafter milislerinden arındırdığı başkent Trablus'un güneyindeki bölgelerde, milislerin tuzakladığı mayınların infilak etmesi nedeniyle, ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Mayınların sivil yerleşimlere tuzaklanmasının "en temel insani ve ahlaki değerlerden yoksun" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu eylemlerin, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde büyük suç olduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, yerinden edilen vatandaşlara, bu bölgelerdeki mayın imha işlemleri uzman ekiplerce tamamlanana kadar evlerine dönmekte acele etmemeleri uyarısında bulunuldu.
TOPLU MEZAR VE KUYULARDA CESETLER ÇIKARILDI
Öte yandan, komisyona bağlı ekiplerin, Hafter'e bağlı "Kaniyat" milislerinden kurtarılan Terhune kenti ve çevresinde keşfettiği toplu mezarlar ve atıl durumdaki kuyulardan çok sayıda ceset çıkardığı, Terhune Hastanesi'nde de 100'den fazla ceset bulunduğu açıklandı.
Komisyonun ayrıca, "Bu mezalimi işleyenlerin ortaya çıkarılması ve adalete teslim edilmeleri için her çabayı göstereceğine" vurgu yapıldı.
Hafter milisleriyle uzun süredir iş birliği yapan aşırı görüşlü Kaniyat birlikleri, kendi şehirleri Terhune'deki silahlı grupların en güçlüsü olarak görülüyordu.
Kaniyat'ın, kendisine rakip gördüğü gruplar ve kabileleri saf dışı bırakma çabalarıyla, kentte çok sayıda düşman edindiği biliniyor.
Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.
Ordunun operasyonları nedeniyle art arda yenilgiler alarak bu bölgelerden çekilmek zorunda kalan Hafter'e bağlı milisler, terk ettikleri bölgelerden ayrılırken sivil yerleşimlerindeki evlere çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklamıştı.
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