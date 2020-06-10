İtalya'da bir ilçenin yarısından fazlasında virüs çıktı
Avrupa'da İngiltere'den önce en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ve can kaybının yaşandığı yer olan İtalya'daki Bergamo şehrinin aynı isimde olan ilçesi, salgının bulaşıcılığını gözler önüne serdi. İtalya'da virüsün merkezi olan Bergamo şehirinin yarısından fazlasının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
talya'nın kuzeyinde bulunan ve yakın zamanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezlerinden biri haline gelen Bergamo'da sağlık yetkilileri, kan örneği gönderen sakinlerin yarısından fazlasının vücudunda koronavirüse karşı üretilen antikor tespit edildiğini açıkladı.
Yaklaşık 10 bin Bergamo sakininden 23 Nisan ve 3 Haziran arasında alınan kan örneklerinden yüzde 57'sinde antikor bulunduğu belirtildi. Bu sonuç, bölgede yaşayan pek çok kişinin virüse maruz kaldığını ve bağışıklık sistemlerinin tepki verdiğini gösteriyor. Sağlık yetkilileri örneklemin "yeteri kadar geniş" olduğunu ifade ediyor.
SALGININ MERKEZ ÜSSÜ
Bergamo, İtalya'nın Kovid-19'dan en kötü etkilenen bölgelerinden biriydi. Hastalarla dolup taşan hastaneleri ve araçlarla taşınan cesetleri gösteren fotoğraflar ve videolar sosyal medyada gündem olmuştu.
İtalya'nın Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne (ISTAT) göre, bölgede salgının zirveye ulaştığı Mart'ta, 2015-2019 yıllarına kıyasla yüzde 568 daha fazla kişi hayatını kaybetti. Bergamo şehrinde ve çevresindeki bölgelerde 13 bin 600 Kovid-19 vakası bildirilmişti.
İtalya Sağlık Bakanlığı ile birlikte ISTAT, salgının ülkede ne kadar ciddi olduğunu görebilmek için kan testi kampanyası başlatmıştı. Kampanyanın hedefi yaklaşık 150 bin kişiden kan örneği almaktı.
Antikor testleri aynı zamanda kişilerin bağışıklık sistemlerinin virüse karşılık verip vermediğini de gösteriyor.
Mart'ta yayımlanan verilere göre İtalya'da Kovid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaşlarının ortalaması 78,5'di. Bu kişilerin neredeyse yüzde 99'unun halihazırda başka hastalıkları da bulunduğu aktarılmıştı.
İTALYA'DAKİ SON DURUM
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 34 bin 114'e yükseldi.
Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1162'lik düşüşle 31 bin 710'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 235 bin 763'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 202 oldu. İyileşenlerin sayısı bugün 1293'lük artışla 169 bin 939 çıktı.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 71 artarak 34 bin 114'e yükseldi.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 263 olan sayı, bugün 249'a geriledi.
Ülke genelinde bugüne kadar, 4 milyon 381 bin 349 test yapıldı.
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