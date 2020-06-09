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ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir
ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolara ilişkin "Protestolar Trump'a ciddi bir uyarı" derken, koronavirüs salgınına ilişkin olarak da "ABD'nin neden merkez üssü haline geldi?" sorusuna " ABD Başkanı Trump salgını hafife aldı. ABD'de bu salgını yönetecek bir liderlik ruhu görülmüyor" diye konuştu. Bryza, Libya ordusunun Hafter milislerine karşı sahada başarılı sonuçlar almaya başlamaına ilişkin ise, " Türkiye artık Libya'da söz sahibi, hakim güç Türkiye'de bana göre yaptığı işlerle övülmeye layık bir ülke" değerledirmesinde bulundu.
Giriş Tarihi: 09.06.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 14:43
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