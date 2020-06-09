ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

"PROTESTOLAR TRUMP'A POLİTİK BİR UYARI"

Floyd için düzenlenen protestoların ABD Başkanı Donald Trump'a ciddi bir politik uyarı olduğunu vurgulayan Bryza, "Bu Başkan Trump için ciddi bir politik uyarı. Protestolarla birlikte ortaya çıkan çok fazla duygu var. Çok sayıda insan Başkan Trump'ın liderlik etmekte başarısız olduğu kanısında. Trump'ın ABD genelinde güvenilirliği oldukça düştü. Bu protestoların Trump için ciddi bir 'Uyan' çağrısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şekilde davranmaya devam ederse bir daha seçilmesi zorlaşabilir" dedi. Trump'ın, "Orduyu çağırırım" sözlerini değerlendiren Bryza, "Bu çok tartışmalı bir şey, ABD tarihinde sadece birkaç kez oldu" diye konuştu.