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Haberler Galeri ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolara ilişkin "Protestolar Trump'a ciddi bir uyarı" derken, koronavirüs salgınına ilişkin olarak da "ABD'nin neden merkez üssü haline geldi?" sorusuna " ABD Başkanı Trump salgını hafife aldı. ABD'de bu salgını yönetecek bir liderlik ruhu görülmüyor" diye konuştu. Bryza, Libya ordusunun Hafter milislerine karşı sahada başarılı sonuçlar almaya başlamaına ilişkin ise, " Türkiye artık Libya'da söz sahibi, hakim güç Türkiye'de bana göre yaptığı işlerle övülmeye layık bir ülke" değerledirmesinde bulundu.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 14:43
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ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir GALERİ DEVAM EDİYOR

ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolarından, Türkiye ve ABD'nin koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesinden, Türkiye'nin Libya'daki rolüne ilişkin çok kritik açıklamalarda bulundu.

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ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

"PANDORANIN KUTUSU AÇILDI"

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesiyle başlayan protestoları ilişkin konuşan Bryza, koronavirüse rağmen çok sayıda insanın sokaklara çıkarak protestolara katılmasını, "Güçlü bir sosyal reaksiyon" diyerek değerlendirdi.

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ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

Bryza, "Floyd'un öldürülmesinin ardından ortaya çıkan bu çok derin ve şiddetli duygular, Afro-Amerikalılar için bir adaletsizlik hissini yansıtıyor" dedi. "Pandora'nın Kutusu açıldı" diyen Matthew Bryza, "Bu protestoların koronavirüs salgınına rağmen devam etmesi, insanların bu olay karşısındaki hislerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

"BU BÜYÜK BİR SOSYAL PROBLEM"

ABD'deki Afro-Amerikan toplumunun, ülkenin kuruluşundan beri beyazlar kadar hakka sahip olamadığını belirten Bryza, "Bu sosyal bir mesele. Haksızlıkları yansıtan derin bir sosyal mesele. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşuyla başlayan bir süreç. Başlangıçta kölelik vardı. Afro-Amerikalılar haklı olarak asla refah elde edemediklerini düşünüyorlar. Bu refah seviyesi, gelir düzeylerini, elde edebildikleri sağlık hizmetlerini de içeriyor ve Covid-19'dan beyazlardan daha çok etkileniyorlar. Bu da büyük bir sosyal problem" dedi.

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ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

"PROTESTOLAR TRUMP'A POLİTİK BİR UYARI"

Floyd için düzenlenen protestoların ABD Başkanı Donald Trump'a ciddi bir politik uyarı olduğunu vurgulayan Bryza, "Bu Başkan Trump için ciddi bir politik uyarı. Protestolarla birlikte ortaya çıkan çok fazla duygu var. Çok sayıda insan Başkan Trump'ın liderlik etmekte başarısız olduğu kanısında. Trump'ın ABD genelinde güvenilirliği oldukça düştü. Bu protestoların Trump için ciddi bir 'Uyan' çağrısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şekilde davranmaya devam ederse bir daha seçilmesi zorlaşabilir" dedi. Trump'ın, "Orduyu çağırırım" sözlerini değerlendiren Bryza, "Bu çok tartışmalı bir şey, ABD tarihinde sadece birkaç kez oldu" diye konuştu.