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Libya’da Hafter'i destek veren Wagner, camiyi kundakladı! Hedef İslam...

'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri destek veren Rus paralı asker birlikleri, bölgesinde camiyi kundaklayarak, karşıtı yazılar yazdı. İslam'ı hedef alan bu olay " neden orada?" diyenleri akıllara getirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sirte kentinde ilerleyişini sürdürürken,ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destek veren Rus paralı asker Wagner birlikleri, geri çekildikleri bölgeleri tahrip etmeye devam ediyor.

Libya’da Hafter'i destek veren Wagner, camiyi kundakladı! Hedef İslam... | Video LİBYA’DA HAFTER'İ DESTEK VEREN WAGNER, CAMİYİ KUNDAKLADI! HEDEF İSLAM... | VİDEO



İSLAM KARŞITI YAZILAR!

Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde edşilen bilgilere göre, Wagner birlikleri başkent Trablus'un güneyindeki bölgesinde bulunan Niffati Camisi'ni kundakladığı, caminin duvarına karşıtı ifadeler yazdığı öğrenildi.

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