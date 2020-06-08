Hafter sırtından vuruldu! "Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı!"

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Libya ordusunun Terhune kentini silah gücü ve askeri üstünlük sonucu almadığını öne sürerek, bazı ülkelerin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Hafter cephesinden bir de çarpıcı Türkiye itirafı geldi.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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