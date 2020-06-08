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Hafter sırtından vuruldu! "Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı!"

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Libya ordusunun Terhune kentini silah gücü ve askeri üstünlük sonucu almadığını öne sürerek, bazı ülkelerin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Hafter cephesinden bir de çarpıcı Türkiye itirafı geldi.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 10:36
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Hafter sırtından vuruldu! Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı! GALERİ DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan'ın Hades televizyon kanalına konuşan Mismari, "Libya hükümeti Terhune'yi silah gücü ve askeri üstünlük sonucu almadı. Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullandı.

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Hafter sırtından vuruldu! Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı!

"Bu ülkeler 60'ıncı kilometrede ilerlemenin durdurulacağı konusunda kendisini garantör olarak görüyordu." diyen Mismari, bundan sonra 5+5 formatındaki müzakerelerin başlayacağının hesap edildiğini belirtti.

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Hafter sırtından vuruldu! Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı!

Mismari, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi ve farklı silahların sahada kullanılmasının ardından Hafter güçlerinin strateji değişikliğine gittiğini ifade etti.

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Hafter sırtından vuruldu! Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı!

NE OLMUŞTU?

25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonu başlatan Libya ordusu, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün ardından geçen çarşamba başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında kontrolü sağlamıştı.

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Hafter sırtından vuruldu! Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı!

Geçen cuma günü Terhune kentini ele geçiren Libya ordusu cumartesi günü, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.