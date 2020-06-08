Almanya Dışişleri Bakanı Maas tatile gidenleri uyardı: Koronavirüse yakalanırsanız tahliye etmeyeceğiz
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, tatilde corona virüse yakalananlar için tahliye operasyonu yapılmayacağı konusunda Alman vatandaşlarına uyarıda bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman basınına yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle seyahat uyarılarında bulundu.
Mass, "Tatilde coronavirüse yakalanırsanız, seyahatinizi tek başına organize etmeniz gerekir. Almanya'ya yeniden bir tahliye operasyonu yapılmayacaktır. Herkes tatilini ona göre planlamalıdır" dedi.
Korona kurallarına uyulmadığı takdirde seyahat tavsiyesinin seyahat uyarısına dönüşebileceğini söyleyen Maas, "Yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimiz acil durumlar için destek vermeye hazır durumdadır" diye konuştu.
Türkiye ile seyahat konusundaki görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Maas, "Seyahat uyarılarını kalıcı olarak sürdürmeyeceğiz. Ancak yine de salgının gidişatına bağlı" ifadelerini kullandı. Maas, seyahat uyarılarının kaldırıldığı Avrupa ülkelerinin korona önlemlerini ihlal etmesi halinde hızlı bir şekilde seyahat uyarıları yapılacağını hatırlattı.
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