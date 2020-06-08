08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Almanya Dışişleri Bakanı Maas tatile gidenleri uyardı: Koronavirüse yakalanırsanız tahliye etmeyeceğiz

Almanya Dışişleri Bakanı Maas tatile gidenleri uyardı: Koronavirüse yakalanırsanız tahliye etmeyeceğiz

Bakanı Heiko Maas, tatilde corona virüse yakalananlar için tahliye operasyonu yapılmayacağı konusunda Alman vatandaşlarına uyarıda bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
ABONE OL
ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MAAS TATİLE GİDENLERİ UYARDI

Bakanı Heiko Maas, Alman basınına yaptığı açıklamada salgını nedeniyle seyahat uyarılarında bulundu.

Mass, "Tatilde coronavirüse yakalanırsanız, seyahatinizi tek başına organize etmeniz gerekir. Almanya'ya yeniden bir tahliye operasyonu yapılmayacaktır. Herkes tatilini ona göre planlamalıdır" dedi.

Korona kurallarına uyulmadığı takdirde seyahat tavsiyesinin seyahat uyarısına dönüşebileceğini söyleyen Maas, "Yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimiz acil durumlar için destek vermeye hazır durumdadır" diye konuştu.

ile seyahat konusundaki görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Maas, "Seyahat uyarılarını kalıcı olarak sürdürmeyeceğiz. Ancak yine de salgının gidişatına bağlı" ifadelerini kullandı. Maas, seyahat uyarılarının kaldırıldığı Avrupa ülkelerinin korona önlemlerini ihlal etmesi halinde hızlı bir şekilde seyahat uyarıları yapılacağını hatırlattı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA