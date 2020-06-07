Son dakika: Almanya'dan koronavirüs aşı ile ilgili flaş çıkış! 2021 yılına gelmeden hazır olacak |Video

Son dakika haberi; Dünya genelinde 400 binden fazla ölüme neden Kovid-19'a karşı devam eden aşı çalışmalarında, umut veren gelişmenin son adresi Almanya oldu. Almanya İçişleri Bakanlığı, aşının sene sonundan önce hazır olabileceğini duyurdu.

Küresel çapta "aşı yarışı" sürerken, Almanya'dan sürpriz bir açıklama geldi.



Kovid-19 aşısının sene sonuna kalmadan piyasaya sürülebileceği iddia edildi.

Gelişmeyi, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "aşı, sene sonundan evvel bulunabilir. Hatta bunun daha da önce olabileceğine dair umutlarım var"

ifadelerine yer verildi.

Alman Bakan ayrıca aşının bulunması halinde büyük bir kesimin aşı olacağından emin olduğunu ifade etti.

Ancak, aşının kanuni olarak mecbur tutulmasına karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan, uluslararası ilaç şirketlerinin, aşıyı bulan ilk firma olma çabaları da tüm hızıyla sürüyor.

Dünya genelinde an itibariyle devam eden 120 proje bulunuyor.



Bu çalışmaların çoğu ise Avrupa merkezli olarak yürütülüyor.