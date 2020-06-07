07 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: Almanya'dan koronavirüs aşı ile ilgili flaş çıkış! 2021 yılına gelmeden hazır olacak |Video

Son dakika: Almanya'dan koronavirüs aşı ile ilgili flaş çıkış! 2021 yılına gelmeden hazır olacak |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2020 14:27
Güncelleme:07.06.2020 14:29
Son dakika haberi; Dünya genelinde 400 binden fazla ölüme neden Kovid-19'a karşı devam eden aşı çalışmalarında, umut veren gelişmenin son adresi Almanya oldu. Almanya İçişleri Bakanlığı, aşının sene sonundan önce hazır olabileceğini duyurdu.

Küresel çapta "aşı yarışı" sürerken, Almanya'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Kovid-19 aşısının sene sonuna kalmadan piyasaya sürülebileceği iddia edildi.

Gelişmeyi, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "aşı, sene sonundan evvel bulunabilir. Hatta bunun daha da önce olabileceğine dair umutlarım var"
ifadelerine yer verildi.

Alman Bakan ayrıca aşının bulunması halinde büyük bir kesimin aşı olacağından emin olduğunu ifade etti.

Ancak, aşının kanuni olarak mecbur tutulmasına karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan, uluslararası ilaç şirketlerinin, aşıyı bulan ilk firma olma çabaları da tüm hızıyla sürüyor.

Dünya genelinde an itibariyle devam eden 120 proje bulunuyor.

Bu çalışmaların çoğu ise Avrupa merkezli olarak yürütülüyor.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhandan canlı yayında ağustos uyarısı! Türkiyede salgın ne zaman bitecek? |Video PROF. DR. CEYHAN'DAN CANLI YAYINDA AĞUSTOS UYARISI! TÜRKİYE'DE SALGIN NE ZAMAN BİTECEK? |VİDEO

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Almanya korona aşı için tarih verdi
Almanya korona aşı için tarih verdi
Polis attan düştü! Başıboş kalan at...
Polis attan düştü! Başıboş kalan at...
Madonna koltuk değnekleriyle...
Madonna koltuk değnekleriyle...
Yolcular Maske tak diyen görevliyi dövdü
Yolcular "Maske tak" diyen görevliyi dövdü
Korona ilacı diye içmişlerdi! Dehşeti yaşıyorlar
Korona ilacı diye içmişlerdi! Dehşeti yaşıyorlar
ABD'de George Floyd protestoları 11.gününde! Kabus devam ediyor
ABD'de George Floyd protestoları 11.gününde! Kabus devam ediyor
İran'dan Trump'a '3 Kasım' mesajı
İran'dan Trump'a '3 Kasım' mesajı
Yunanistan'dan büyük alçaklık!
Yunanistan'dan büyük alçaklık!
Coronavirüs pandemisinde rakam 7 milyona yaklaştı
Coronavirüs pandemisinde rakam 7 milyona yaklaştı
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor
Tesadüfen bulundu korona virüse umut oldu!
Tesadüfen bulundu korona virüse umut oldu!
Rusya'dan flaş koronavirüs kararı
Rusya'dan flaş koronavirüs kararı
Daha Fazla Video Göster