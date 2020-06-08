08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Aleksiz Çipras Miçotakis'i uyardı: Türkiye'siz olmaz Başkan Erdoğan ile görüşmeye başla

Aleksiz Çipras Miçotakis'i uyardı: Türkiye'siz olmaz Başkan Erdoğan ile görüşmeye başla

hükümetine ile yaşanan, hem sığınmacı hem de sorunuyla ilgili uyarılarda bulunan , "Ben iken en zor anlarda bile Başkan 'ı telefonla arıyordum. ’in böyle bir imkanı yok" dedi. Ayrıca Çipras, "Türkiye’nin tek başına kaldığını söylüyorlar. Nerede? Türkiye uluslararası siyaset sahnesindeki rolünü güçlendirdi. , Türkiye olmadan sığınmacı konusunun çözülemeyeceğini idrak etti. ABD de, ve ’da Türkiye’siz çözüm olamayacağını biliyor" ifadesini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
ABONE OL
ÇİPRAS MİÇOTAKİS'İ UYARDI: TÜRKİYE'SİZ OLMAZ

'un (SYRİZA) lideri Aleksiz , Kathimerini gazetesine konuştu. Çipras 'e çağrı yaparak, "Sen de benim başbakanlık dönemimde yaptığım gibi yap ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye başla" dedi.

"HERKES, TÜRKİYE'SİZ ÇÖZÜM OLMAYACAĞINI BİLİYOR"

Başbakanlığı döneminde (2015-2019) 'yi 6 ay içinde 3 kez ziyaret ettiğini ifade eden Çipras, "Ben Başbakan iken (2015-2019) en zor anlarda bile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arıyordum. Miçotakis'in böyle bir imkanı yok." dedi. Ayrıca Çipras, "Türkiye'nin tek başına kaldığını söylüyorlar. Nerede? Türkiye uluslararası siyaset sahnesindeki rolünü güçlendirdi. AB, Türkiye olmadan sığınmacı konusunun çözülemeyeceğini idrak etti. ABD de, Suriye ve Libya'da Türkiye'siz çözüm olamayacağını biliyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEM ALMADI"

SYRİZA lideri, hükümetinin, kendi başbakanlığı döneminden kalma "Türkiye ile Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemlerle ilgili anlaşmaları hiç hayata geçirmemesini" de eleştirdi.

"İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME" ÖNERİSİNDE BULUNDU

'deki egemenlik sorunu hakkında konuşan Çipras, "Yunanistan hükümeti Türkiye karşısında bir yandan kararlılığını göstermeli ancak aynı zamanda kıta sahanlıklarının koordinatlarını belirleyerek Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkları istikşafi görüşmelerle çözmeli" dedi.

İstikşafi görüşmeler, "her konuda uzlaşma sağlanmadan, hiçbir konuda uzlaşılmış olunamayacağı" ve "görüşmelerin içeriğine ilişkin asla bilgi sızdırılmayacağı" prensiplerine dayanıyor.

'deki ihtilaflı parseller

"KITA SAHANLIĞI ANLAŞMAZLIĞINI LAHEY'E GÖTÜR"

Çipras ayrıca Yunanistan hükümetinin Türkiye ile anlaşmazlıkların Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi olasılığına sıcak baktığını belirtti, "Yeter ki, daha önce ülkenin intiharına yol açmayacak iyi hazırlanmış bir strateji belirlensin" diye konuştu.

ÜÇ ÜLKE İLE MEB İTTİFAKI ÖNERDİ!

Eski Yunanistan Başbakanı Çipras ayrıca Atina yönetiminin aynı zamanda "elini güçlendirmesi" için 'de , Arnavutluk ve ile Münhasır Ekonomi Bölgeler () oluşturması için harekete geçmesini önerdi.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA