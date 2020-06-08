Aleksiz Çipras Miçotakis'i uyardı: Türkiye'siz olmaz Başkan Erdoğan ile görüşmeye başla
Yunanistan hükümetine Türkiye ile yaşanan, hem sığınmacı hem de Doğu Akdeniz sorunuyla ilgili uyarılarda bulunan Çipras, "Ben Başbakan iken en zor anlarda bile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arıyordum. Miçotakis’in böyle bir imkanı yok" dedi. Ayrıca Çipras, "Türkiye’nin tek başına kaldığını söylüyorlar. Nerede? Türkiye uluslararası siyaset sahnesindeki rolünü güçlendirdi. AB, Türkiye olmadan sığınmacı konusunun çözülemeyeceğini idrak etti. ABD de, Suriye ve Libya’da Türkiye’siz çözüm olamayacağını biliyor" ifadesini kullandı.
Radikal Sol Koalisyon'un (SYRİZA) lideri Aleksiz Çipras, Kathimerini gazetesine konuştu. Çipras Miçotakis'e çağrı yaparak, "Sen de benim başbakanlık dönemimde yaptığım gibi yap ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye başla" dedi.
"HERKES, TÜRKİYE'SİZ ÇÖZÜM OLMAYACAĞINI BİLİYOR"
Başbakanlığı döneminde (2015-2019) Türkiye'yi 6 ay içinde 3 kez ziyaret ettiğini ifade eden Çipras, "Ben Başbakan iken (2015-2019) en zor anlarda bile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arıyordum. Miçotakis'in böyle bir imkanı yok." dedi. Ayrıca Çipras, "Türkiye'nin tek başına kaldığını söylüyorlar. Nerede? Türkiye uluslararası siyaset sahnesindeki rolünü güçlendirdi. AB, Türkiye olmadan sığınmacı konusunun çözülemeyeceğini idrak etti. ABD de, Suriye ve Libya'da Türkiye'siz çözüm olamayacağını biliyor" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEM ALMADI"
SYRİZA lideri, Yunanistan hükümetinin, kendi başbakanlığı döneminden kalma "Türkiye ile Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemlerle ilgili anlaşmaları hiç hayata geçirmemesini" de eleştirdi.
"İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME" ÖNERİSİNDE BULUNDU
Doğu Akdeniz'deki egemenlik sorunu hakkında konuşan Çipras, "Yunanistan hükümeti Türkiye karşısında bir yandan kararlılığını göstermeli ancak aynı zamanda kıta sahanlıklarının koordinatlarını belirleyerek Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkları istikşafi görüşmelerle çözmeli" dedi.
İstikşafi görüşmeler, "her konuda uzlaşma sağlanmadan, hiçbir konuda uzlaşılmış olunamayacağı" ve "görüşmelerin içeriğine ilişkin asla bilgi sızdırılmayacağı" prensiplerine dayanıyor.
Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı parseller
"KITA SAHANLIĞI ANLAŞMAZLIĞINI LAHEY'E GÖTÜR"
Çipras ayrıca Yunanistan hükümetinin Türkiye ile anlaşmazlıkların Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi olasılığına sıcak baktığını belirtti, "Yeter ki, daha önce ülkenin intiharına yol açmayacak iyi hazırlanmış bir strateji belirlensin" diye konuştu.
ÜÇ ÜLKE İLE MEB İTTİFAKI ÖNERDİ!
Eski Yunanistan Başbakanı Çipras ayrıca Atina yönetiminin aynı zamanda "elini güçlendirmesi" için Doğu Akdeniz'de İtalya, Arnavutluk ve Mısır ile Münhasır Ekonomi Bölgeler (MEB) oluşturması için harekete geçmesini önerdi.
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