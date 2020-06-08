08 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Libya'da BAE'ye ait İHA'lar hastaneye saldırdı

'da Hafter'e destek veren 'ne ait insansız hava araçları (), Misrata şehrinin güneydoğusunda yer alan bölgesinde bir hastaneye saldırdı. Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Libya ordusunun Terhune kentini silah gücü ve askeri üstünlük sonucu almadığını öne sürerek, bazı ülkelerin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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İHA'LARLA HASTANEYE SALDIRDILAR!

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, savaş suçlusu Hafter'e destek veren 'ne ait insansız hava araçları, bölgesinde bir sahra hastanesini hedef aldı.

Saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, hastanede ve ambulanslarda maddi hasar meydana geldi.

HAFTER'İN SÖZCÜSÜ MİSMARİ: BAZI ÜLKELER BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Libya ordusunun Terhune kentini silah gücü ve askeri üstünlük sonucu almadığını öne sürerek, bazı ülkelerin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Hades televizyon kanalına konuşan Mismari, "Libya hükümeti Terhune'yi silah gücü ve askeri üstünlük sonucu almadı. Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullandı.

"Bu ülkeler 60'ıncı kilometrede ilerlemenin durdurulacağı konusunda kendisini garantör olarak görüyordu." diyen Mismari, bundan sonra 5+5 formatındaki müzakerelerin başlayacağının hesap edildiğini belirtti.

Mismari, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi ve farklı silahların sahada kullanılmasının ardından Hafter güçlerinin strateji değişikliğine gittiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonu başlatan Libya ordusu, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün ardından geçen çarşamba başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında kontrolü sağlamıştı.

Geçen cuma günü Terhune kentini ele geçiren Libya ordusu cumartesi günü, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

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