Son dakika: İşte Libya'da yakalanan Rus ajanlar Maxim Shogali ve Samer Suefan'ın faaliyet ve hedefleri
Libya'da yakalanan Rus ajanlar Maxim Shogali ve Samer Suefan'ın ülke topraklarında yaptıkları faaliyetleri ve hedefleri kamuoyuna duyuruldu. Ajanların Libya'da bir Rus askeri üssü kurulmasını sağlamak, ABD'nin üs kurmasını engellemek ve Libya petrolleri ile doğal gaz endüstrisini kontrol etmek gibi stratejik çalışmalar yaptıkları belirlendi.
Ajanların, Libya adaleti tarafından aranan Seyfülislam Kaddafi ile birden fazla kez görüştüklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Astrov şirketinin, Libya'da olası seçimi Rusya'ya yakın isimlerin kazanması için çalışmalar yaptığı ifade edildi.
AÇIKLAMADA, ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:
"Söz konusu ajanlara yardım eden 'Alexander Prokofiev' ve 'Konstantin Alexander' adında iki ajanın daha olduğu yapılan soruşturmada anlaşıldı. Finansal işlemleri yapabilmek için sahte şirket mühürleri düzenlediler. Önümüzdeki günlerde yapılacak seçimleri etkilemek ve bilgi toplamak için Libyalıları işe alamaya başladılar.
STRATEJİK ÇALIŞMALAR YAPTILAR
Ajanların cep telefonları, bilgisayarları ve yap��lan aramalarda ele geçirilen belgelerde, Libya'da bir Rus askeri üssü kurulmasını sağlamak, ABD'nin üs kurmasını engellemek ve Libya petrolleri ile doğal gaz endüstrisini kontrol etmek gibi stratejik çalışmalar yaptıkları belirlendi."
Söz konusu ajanların, Temmuz 2019'da Libya hükümeti güvenlik güçlerince yakalandığı duyurulmuştu.
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