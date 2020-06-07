07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İşte Libya'da yakalanan Rus ajanlar Maxim Shogali ve Samer Suefan'ın faaliyet ve hedefleri

Son dakika: İşte Libya'da yakalanan Rus ajanlar Maxim Shogali ve Samer Suefan'ın faaliyet ve hedefleri

'da yakalanan Rus ajanlar ve 'ın ülke topraklarında yaptıkları faaliyetleri ve hedefleri kamuoyuna duyuruldu. Ajanların Libya'da bir Rus askeri üssü kurulmasını sağlamak, ABD'nin üs kurmasını engellemek ve Libya petrolleri ile doğal gaz endüstrisini kontrol etmek gibi stratejik çalışmalar yaptıkları belirlendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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LİBYA'DA YAKALANAN RUS AJANLARIN FAALİYET VE HEDEFLERİ
hükümetince yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, iki ajanın da Yevgeni Prevogen'in sahibi bulunduğu "Vlevsky Astrov" şirketinde çalıştıkları ve Libya'daki askeri ve ekonomik durum hakkında üslerine raporlar hazırladıklarının belirlendiği kaydedildi.

Ajanların, Libya adaleti tarafından aranan Seyfülislam Kaddafi ile birden fazla kez görüştüklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Astrov şirketinin, Libya'da olası seçimi 'ya yakın isimlerin kazanması için çalışmalar yaptığı ifade edildi.

AÇIKLAMADA, ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"Söz konusu ajanlara yardım eden 'Alexander Prokofiev' ve 'Konstantin Alexander' adında iki ajanın daha olduğu yapılan soruşturmada anlaşıldı. Finansal işlemleri yapabilmek için sahte şirket mühürleri düzenlediler. Önümüzdeki günlerde yapılacak seçimleri etkilemek ve bilgi toplamak için Libyalıları işe alamaya başladılar.

STRATEJİK ÇALIŞMALAR YAPTILAR

Ajanların cep telefonları, bilgisayarları ve yap��lan aramalarda ele geçirilen belgelerde, Libya'da bir Rus askeri üssü kurulmasını sağlamak, ABD'nin üs kurmasını engellemek ve Libya petrolleri ile doğal gaz endüstrisini kontrol etmek gibi stratejik çalışmalar yaptıkları belirlendi."

Söz konusu ajanların, Temmuz 2019'da Libya hükümeti güvenlik güçlerince yakalandığı duyurulmuştu.

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