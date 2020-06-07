ABD'de 7 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! Ölü sayısı 120 bin sınırında...
Son dakika haberi; ABD'de polisin orantısız şiddeti sonrası öldürülen siyahi vatandaş George Floyd için on binlerce protestocu meydanlara inmişti. Protestocuların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı ABD'de de 7 Haziran koronavirüs verileri açıklandı. Ölü sayısının artmaya devam ettiği ülkede vaka sayısı ise 2 milyon sınırına dayandı.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 711 artarak 112 bin 119'a çıktı.
ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.
VAKA SAYISI 2 MİLYONA YAKLAŞTI
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 836 artışla 1 milyon 990 bin 109'a ulaştı.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 711 artarak 112 bin 119'a çıktı.
ABD'yi, 676 binden fazla vakayla Brezilya, 467 binin üzerinde vakayla Rusya ve 288 bin 390 vakayla İspanya izliyor.
Salgından en fazla etkilenen New York'ta vaka sayısı 397 bin 810 kişi olarak kayda geçti, 30 bin 401 kişi hayatını kaybetti.
New York'u 165 binden fazla vakayla New Jersey ve 128 bin 947 vakayla California takip ediyor.
ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 20 milyon 831 bine ulaşırken 752 binden fazla kişi iyileşti.
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