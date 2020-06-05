05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Trump ve Twitter savaşı devam ediyor! 'Eşkıya' mesajına uyarı geldi

ABD Başkanı Trump ve Twitter savaşı devam ediyor! 'Eşkıya' mesajına uyarı geldi

Son dakika haberi...  Başkanı  ile  platformu Twitter arasındaki gerilim sürüyor. Twitter, Trump'ın 'eşkıya' mesajına uyarı koydu, aynı tweeti yayımlayan başka hesabı askıya aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.06.2020
ABONE OL
ABD BAŞKANI TRUMP VE TWİTTER SAVAŞI DEVAM EDİYOR! 'EŞKIYA' MESAJINA UYARI GELDİ

Başkanı ile platformu Twitter arasındaki gerilim sürüyor.

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm tweet'lerini kopyalayan bir hesabı, "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle açılışından üç gün sonra askıya aldı.

Sosyal medya platformu, Trump'ın mesajına "teyit" uyarısı koyarken bu hesabın yayınladığı aynı mesajı sildi.

DENEME AMAÇLI OLUŞTURULDU
'de yayın yapan bir haber sitesine göre "@SuspendThePres", adlı hesap Trump'ın gerçekten Twitter kurallarını ihlal edip etmediğini görmek isteyen "@BizzareLazar" adlı kullanıcı tarafından deneme amaçlı olarak oluşturuldu.

80 milyon takipçisi olan Trump, dünyada bu platformu ek aktif kullanan lider.

Twitter, Trump'ın kimilerince 'kışkırtıcı' bulunan mesajlarını engellemek için yeterince adım atmamakla eleştiriliyordu. Twitter geçen hafta Trump'ın bir mesajına "teyit uyarısı" koymuştu.

TRUMP'IN TWEETİNİ YAYINLAYAN HESAP ASKIYA ALINDI
Trump, George Floyd adlı siyah bir ABD vatandaşının polis tarafından öldürülmesini protesto edenleri "Eşkıya" diye nitelediği bu mesajında "Yağmala başlarsa ateş açma da başlar" diye tehdit etmişti.

Twitter, "Erişilebilir olması kamuoyunun çıkarına olabilir' diyerek mesajı kaldırmamıştı.

"@SuspendThePres" adlı hesap ise aynı tweet nedeniyle askıya alındı.

Hesap bu tweeti yayımladıktan sonra 12 saat süreyle askıya alınırken mesaj da silindi.

'TWITTER'IN AÇIKLAMASINA KATILMIYORUM'
Hesabın sahibi, Mashable'a yaptığı açıklamada, "Bilgilenmek için sosyal medyaya giderek daha fazla ihtiyaç duyan özgür bir toplum olarak yayınladıkları mesajlar nedeniyle seçilmiş yetkililerimize hesap sorma sorumluluğumuz var. Ne kadar zorlukları olursa olsun sosyal medya platformlarının da benzer sorumlulukları var" dedi ve ekledi:

"Twitter, bir dünya lideri söz konusu olunca mesajın içerikten bağımsız olarak erişilebilir olmasının ulusal çıkarlar açısından iyi olabileceğini savunuyor. Bu açıklamaya katılmıyorum ve bu içeriğin platformun topluluk kurallarına aykırı olup olmadığını bilmemiz gerektiğini düşünüyorum"

ABD Başkanı Trump ile eski bakan Mattis arasında protesto polemiği: Kuduz köpek ABD BAŞKANI TRUMP İLE ESKİ BAKAN MATTİS ARASINDA PROTESTO POLEMİĞİ: KUDUZ KÖPEK
Beyaz Saray'dan George Floyd gösterilerine karşı İsyan Yasası açıklaması: Trump gerekli görürse kullanır BEYAZ SARAY'DAN GEORGE FLOYD GÖSTERİLERİNE KARŞI "İSYAN YASASI" AÇIKLAMASI: TRUMP GEREKLİ GÖRÜRSE KULLANIR
Son dakika: Trump göstericilere meydan okudu! ABD'de son durum |Video SON DAKİKA: TRUMP GÖSTERİCİLERE MEYDAN OKUDU! ABD'DE SON DURUM |VİDEO

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA