ABD Başkanı Trump ve Twitter savaşı devam ediyor! 'Eşkıya' mesajına uyarı geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya platformu Twitter arasındaki gerilim sürüyor.



Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm tweet'lerini kopyalayan bir hesabı, "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle açılışından üç gün sonra askıya aldı.



Sosyal medya platformu, Trump'ın mesajına "teyit" uyarısı koyarken bu hesabın yayınladığı aynı mesajı sildi.

DENEME AMAÇLI OLUŞTURULDU

İngiltere'de yayın yapan bir haber sitesine göre "@SuspendThePres", adlı hesap Trump'ın gerçekten Twitter kurallarını ihlal edip etmediğini görmek isteyen "@BizzareLazar" adlı kullanıcı tarafından deneme amaçlı olarak oluşturuldu.

80 milyon takipçisi olan Trump, dünyada bu platformu ek aktif kullanan lider.

Twitter, Trump'ın kimilerince 'kışkırtıcı' bulunan mesajlarını engellemek için yeterince adım atmamakla eleştiriliyordu. Twitter geçen hafta Trump'ın bir mesajına "teyit uyarısı" koymuştu.

TRUMP'IN TWEETİNİ YAYINLAYAN HESAP ASKIYA ALINDI

Trump, George Floyd adlı siyah bir ABD vatandaşının polis tarafından öldürülmesini protesto edenleri "Eşkıya" diye nitelediği bu mesajında "Yağmala başlarsa ateş açma da başlar" diye tehdit etmişti.

Twitter, "Erişilebilir olması kamuoyunun çıkarına olabilir' diyerek mesajı kaldırmamıştı.

"@SuspendThePres" adlı hesap ise aynı tweet nedeniyle askıya alındı.

Hesap bu tweeti yayımladıktan sonra 12 saat süreyle askıya alınırken mesaj da silindi.

'TWITTER'IN AÇIKLAMASINA KATILMIYORUM'

Hesabın sahibi, Mashable'a yaptığı açıklamada, "Bilgilenmek için sosyal medyaya giderek daha fazla ihtiyaç duyan özgür bir toplum olarak yayınladıkları mesajlar nedeniyle seçilmiş yetkililerimize hesap sorma sorumluluğumuz var. Ne kadar zorlukları olursa olsun sosyal medya platformlarının da benzer sorumlulukları var" dedi ve ekledi:

"Twitter, bir dünya lideri söz konusu olunca mesajın içerikten bağımsız olarak erişilebilir olmasının ulusal çıkarlar açısından iyi olabileceğini savunuyor. Bu açıklamaya katılmıyorum ve bu içeriğin platformun topluluk kurallarına aykırı olup olmadığını bilmemiz gerektiğini düşünüyorum"