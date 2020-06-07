İngiltere'de binlerce kişi ABD Büyükelçiliğine yürüdü
ABD'de öldürülen siyahi George Floyd için gösteri yapan İngilizler, ülkesindeki ABD Büyükelçiliğine yürüdü. İngiltere'nin başkenti Londra’da ayaklanan binlerce kişi bir araya gelerek, Floyd cinayetini protesto etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto etti. Protestocular, ABD Büyükelçiliğine yürüdü.
ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa'da devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi bir araya gelerek, Floyd cinayetini protesto etti.
"SİYAHLARIN HAYATI ÖNEMLİDİR"
Geçtiğimiz günlerde başkentte bulunan Trafalgar Meydanı, Hyde Park ve Parlamento Binası önünde yapılan eylemler bugün ABD Büyükelçiliği önünde gerçekleşti. Büyükelçilik önündeki protestolara diğer günlere kıyasla daha fazla kişinin katıldığı görüldü.
Polis büyükelçilik etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Protestoya katılanlara maske ve el dezenfektanı dağıtılırken, Floyd için sessiz oturma eylemi yapıldı. Protestocular ellerinde taşıdıkları pankartlarda ise "Siyahların hayatı önemlidir" ve "Nefes alamıyorum" ifadelerini kullandı.
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