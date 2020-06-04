04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: George Floyd’un otopsi raporunda ilginç bir detay! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: George Floyd’un otopsi raporunda ilginç bir detay! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi: 'de polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen 'un sonuçlanan otopsi raporunda Floyd’da (Covid-19) tespit edildiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2020
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FLOYD’UN OTOPSİ RAPORUNDA İLGİNÇ BİR DETAY

'nin Minneapolis kentinde geçen hafta öldürülen 'un ardından yapılan otopsi sonucunda ilginç bir detay ortaya çıktı.

Otopsiyi yapan ve raporu hazırlayan Dr. , Floyd'da corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Dr. Baker, "Covid-19'un haftalar boyunca vücutta kaldığı biliniyor ve test sonucunda bunların semptomlarının gösterilmediğini tespit ettik.

George Floyd'un ölüm sebebi corona virüsüne bağlı sebepler değil" ifadesini kullandı.

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