Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 170 bini geçti
Koronavirüs Afrika'da da etkisini artırmaya devam ediyor. Afrika'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 755, iyileşenlerin sayısı ise 75 bin 280'e ulaştı.
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 170 bini geçerken, 4 bin 755 kişi hayatını kaybetti.
Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 492 artarak 171 bin 477'ye yükseldi.
Salgında ölenlerin sayısı 4 bin 755, iyileşenlerin sayısı ise 75 bin 280'e ulaştı.
Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Cezayir, Gana, Fas, Kamerun ve Sudan oldu.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1126, Güney Afrika'da 848, Cezayir'de 681, Nijerya'da 315, Sudan'da 314, Fas'ta 208 ve Kamerun'da 203'e yükseldi.
Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu iki ülkenin yanı sıra Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.
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