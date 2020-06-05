İran'da salgının başından beri en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
İran, son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vaka sayısının 3 bin 574 olduğunu açıkladı. Ülkede bugünkü vaka sayısının, salgın başladığından beri 24 saat içinde tespit edilen en yüksek sayı olduğu belirtildi.
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran'da normalleşme planı ile paralel olarak başlayan vakaların yeniden yükselişi, salgının ilk döneminin de üzerine çıktı.
3 BİN 574 YENİ VAKA
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada ülkede son 24 saat içinde 59 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü, 3 bin 574 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 164 bin 270'e yükselirken toplam ölüm sayısı ise 8 bin 71'e ulaştı. Cihanpur'un açıklamasına göre ülkede kritik Kovid-19 hasta sayısı ise 2 bin 569. Cihanpur, ayrıca, şimdiye kadar yapılan test sayısının da 1 milyon 19 bin 362 olduğunu bildirdi.
VAKA SAYISINDA REKOR
İran'da açıklanan bu son veriler, ülkedeki ikinci dalga salgında ilk dalgadaki en yüksek günlük yeni vaka sayısının üzerine çıkıldığını gösteriyor. Ülkede daha önce kaydedilen en yüksek sayı, 30 Mart tarihine aitti. Bu tarihte kaydedilen 3 bin 186 yeni vaka ardından ülkede vaka sayısında düşüş başlamış, 2 Mayıs'taki 802 vaka, en düşük günlük rakam olarak kayıtlara geçmişti. Ancak atılan normalleşme adımları ardından İran'da günlük yeni vaka sayısı yeniden yükselişe geçere günlük 3 bin seviyesinin üzerine çıktı.
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