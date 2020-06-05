05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İran'da salgının başından beri en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi

İran'da salgının başından beri en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi

, son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısının 3 bin 574 olduğunu açıkladı. Ülkede bugünkü vaka sayısının, salgın başladığından beri 24 saat içinde tespit edilen en yüksek sayı olduğu belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
ABONE OL
İKİNCİ DALGADA ŞOK REKOR!

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan 'da normalleşme planı ile paralel olarak başlayan vakaların yeniden yükselişi, salgının ilk döneminin de üzerine çıktı.

3 BİN 574 YENİ VAKA

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada ülkede son 24 saat içinde 59 kişinin nedeniyle öldüğünü, 3 bin 574 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki toplam 164 bin 270'e yükselirken toplam ölüm sayısı ise 8 bin 71'e ulaştı. Cihanpur'un açıklamasına göre ülkede kritik Kovid-19 hasta sayısı ise 2 bin 569. Cihanpur, ayrıca, şimdiye kadar yapılan test sayısının da 1 milyon 19 bin 362 olduğunu bildirdi.

İran Sağlık Bakanı Nemeki: Koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz İRAN SAĞLIK BAKANI NEMEKİ: KORONAVİRÜSTEN SON DAKİKA GOLÜ YİYECEĞİZ

VAKA SAYISINDA REKOR

İran'da açıklanan bu son veriler, ülkedeki ikinci dalga salgında ilk dalgadaki en yüksek günlük yeni vaka sayısının üzerine çıkıldığını gösteriyor. Ülkede daha önce kaydedilen en yüksek sayı, 30 Mart tarihine aitti. Bu tarihte kaydedilen 3 bin 186 yeni vaka ardından ülkede vaka sayısında düşüş başlamış, 2 Mayıs'taki 802 vaka, en düşük günlük rakam olarak kayıtlara geçmişti. Ancak atılan normalleşme adımları ardından İran'da günlük yeni vaka sayısı yeniden yükselişe geçere günlük 3 bin seviyesinin üzerine çıktı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA