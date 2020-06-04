Son dakika: Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’tan flaş açıklamalar |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. İki lider kritik görüşme sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bundan sonra da kardeşlik hukukumuzun gereğini yapacağız" dedi. Darbeci Hafter'i tarih yargılayacak mesajı veren Başkan Erdoğan, "Darbeci Hafter'in kalleş saldırılarına rağmen Milli Mutabakat Hükümeti salgın konusunda gerekli tedbirleri aldı." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. İki lider kritik görüşme sonrası kritik açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bundan sonra da kardeşlik hukukumuzun gereğini yapacağız" dedi. Darbeci Hafter'i tarih yargılayacak mesajı veren Başkan Erdoğan, "Darbeci Hafter'in kalleş saldırılarına rağmen Milli Mutabakat Hükümeti salgın konusunda gerekli tedbirleri aldı." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın mesajları şöyle;



"BUNDAN SONRA DA KARDEŞLİK HUKUKUMUZUN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Ziyaret Türkiye ile Libya arasındaki bağı bir kez daha göstermiştir. Libya'yı bu zor günlerde yalnız bırakmadık. Bundan sonra da kardeşlik hukukumuzun gereğini yapacağız. Sayın Sarrac ile Libyalı kardeşlerimizin barış ve refahına katkı yapacak bir görüşme gerçekleştirdik. Libya bir an önce istikrara kavuşmalıdır. Çözüm ancak Birleşmiş Milletler himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek bir çalışma ile elde edilebilecektir. Darbeci Hafter'in saldırılarına rağmen sayın Sarrac düzeyli bir tutum takınmıştır.



"DARBECİ HAFTER'İ TARİH YARGILAYACAK"



Açık söylüyorum bir kez daha söylüyorum. Darbeci Hafter diyorum. Tabi Hafter'i bir kenara koymak mümkün değil gibi bir anlayışla yaklaşım gösteren devlet başkanları da var. Onlara tekrar hatırlatıyoruz. Hiçbir zaman Libya halkının sorunları ile ilgilenmeyen bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti de olamaz. Libya'nın bir an önce istikrara kavuşması komşularımızın ve Avrupa'nın yararına olacaktır. Kendisine teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Darbeci Hafter'i tarih yargılayacak.



LİBYA BAŞBAKANI SARRAC: BU HAKKIN BATILA ZAFERİDİR!

Bu hakkın batıla zaferidir. Türkiye'nin cesur tutumuna teşekkür ediyoruz. Darbecilere diyorum ki artık sonun başlangıcındasınız. Libya'dan elinizi yakamızdan elinizi çekin. Buradan geri dönüş yok. Düşmanı bitirene kadar durmayacağız. Bunların başındaki şahsa müzakere imkanı sunulmayacak.