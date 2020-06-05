ABD'de şiddet dinmiyor! Polisin ittiği yaşlı adam kafa travması geçirdi
ABD'de polis tarafından itilen yaşlı adamın sırtüstü düşerek kafasını yere çarpması sonucu kafa travması geçirdiği belirtildi. Buffalo Polis Komiseri Byron Lockwood yaptığı açıklamada, olaya karışan 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını belirtti.
ABD'de geçtiğimiz hafta siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan ırkçılık ve şiddet karşıtı protestolar devam ediyor. New York'un Buffalo şehrinde polis tarafından itilen 75 yaşındaki adam yere düşerek kafa travması geçirdi. Buffalo'nun merkezindeki belediye binası önünde kayda alınan korkunç olayın görüntülerinde, yere serilen yaşlı adamın hareketsiz kaldığı ve kafasından kan aktığı görülüyor.
Buffalo Polis Komiseri Byron Lockwood yaptığı açıklamada, olaya karışan 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Lockwood, kafa travması geçiren yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü ve durumunun stabil olduğunu aktardı. New York Valisi Andrew Cuomo da yaşanan olayın haksız ve utanç verici olduğunu, olaya karışan polislerin görevden uzaklaştırılması gerektiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Öte yandan sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepkiler büyüyor.
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