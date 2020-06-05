05 Haziran 2020, Cuma
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ABD'de şiddet dinmiyor! Polisin ittiği yaşlı adam kafa travması geçirdi

'de polis tarafından itilen yaşlı adamın sırtüstü düşerek kafasını yere çarpması sonucu kafa travması geçirdiği belirtildi. Buffalo Polis Komiseri Byron Lockwood yaptığı açıklamada, olaya karışan 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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ABD'DE ŞİDDET DİNMİYOR!

'de geçtiğimiz hafta siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan ırkçılık ve şiddet karşıtı protestolar devam ediyor. 'un Buffalo şehrinde polis tarafından itilen 75 yaşındaki adam yere düşerek kafa travması geçirdi. Buffalo'nun merkezindeki belediye binası önünde kayda alınan korkunç olayın görüntülerinde, yere serilen yaşlı adamın hareketsiz kaldığı ve kafasından kan aktığı görülüyor.

ABD'de şiddet dinmiyor! Polisin ittiği yaşlı adam kafa travması geçirdi | VİDEO ABD'DE ŞİDDET DİNMİYOR! POLİSİN İTTİĞİ YAŞLI ADAM KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ | VİDEO

Buffalo Polis Komiseri Byron Lockwood yaptığı açıklamada, olaya karışan 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Lockwood, kafa travması geçiren yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü ve durumunun stabil olduğunu aktardı. New York Valisi Andrew Cuomo da yaşanan olayın haksız ve utanç verici olduğunu, olaya karışan polislerin görevden uzaklaştırılması gerektiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Öte yandan sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepkiler büyüyor.

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