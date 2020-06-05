İran’dan Trump'a: Ahmakça bir kumar!
İran ile ABD arasında savaş yeniden alevlendi. ABD’nin nükleer anlaşma masasını terk ederek ahmakça bir kumar oynadığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Bu yanlışı düzeltmek Washington yönetimine bağlı” mesajını verdi.
"DÜZELTMEK WASHİNGTON YÖNETİMİNE BAĞLI
ABD'nin nükleer anlaşma masasını terk ederek ahmakça bir kumar oynadığını belirten Zarif, "Bu yanlışı düzeltmek Washington yönetimine bağlı. Şu ana kadar çoğu ihraç edilen sizin danışmanlarınız aptalca bir kumar oynadı. Bu yanlışı ne zaman düzelmek istediğiniz size kalmış" açıklamalarını kaydetti.
Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran'da 2 yıldır tutuklu olan ABD'li eski asker Michael White'ın serbest kaldığını duyurmuştu. Trump, yaptığı açıklamada White'ın serbest kalmasından dolayı Tahran y��netimine teşekkür ederken "İran ile anlaşmanın mümkün olduğu görüldü" ifadesini kullanmıştı. Trump, bir sonraki paylaşımında ise İran'a yeni bir anlaşma önerisinde bulunarak, "Büyük bir anlaşma yapmak için ABD seçimlerini beklemeyin. Ben kazanacağım. Şu anda daha iyi bir anlaşma yapabilirsiniz." ifadelerini kaydetmişti.
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