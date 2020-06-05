Son dakika: El Kaide lideri Abdel Malek Droukdel öldürüldü
Son dakika haberleri... Fransa Savunma Bakanlığı Mali'de El Kaide terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda El Kaide lideri Abdel Malek Droukdel'in öldürüldüğünü duyurdu.
Fransa, Mali'de düzenlenen operasyonda, Kuzey Batı Afrika'da faaliyet gösteren Mağrip El Kaidesi'nin (AQIM) lideri Abdelmalek Droukdal'in öldürüldüğünü açıkladı.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve G5 Sahel ülkelerinin liderlerinin, Sahel bölgesinde terörle mücadele etme konusunda kararlı olduklarını belirtti.
Fransız ordusunun ortaklarının desteğiyle 3 Haziran'da Mali'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda, Droukdal'in ve ona yakın isimlerin öldürüldüğünü duyuran Parly, bölgede DEAŞ'e karşı mücadelenin devam ettiğini kaydetti.
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