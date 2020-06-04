04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri NATO'dan terörle mücadeleye destek açıklaması

NATO'dan terörle mücadeleye destek açıklaması

Genel Sekreteri , uluslararası terörizmle mücadelede destek mesajı verdi. Stoltenberg, terörle mücadele konusunda asıl hedeflerinin 'ın geri dönmesini engellemek olduğunu vurguladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2020
ABONE OL
NATO'DAN TERÖRLE MÜCADELEYE DESTEK AÇIKLAMASI

Genel Sekreteri , ittifakın uluslararası terörizmle mücadeleye daha fazla katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Stoltenberg, ve ABD'nin başkanlığında sanal ortamda düzenlenen 'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

NATO'DAN DESTEK MESAJI

örgütü DEAŞ'a karşı çok önemli kazanımlar elde edildiğine dikkati çeken Stoltenberg, "DEAŞ bir zamanlar kontrol ettiği toprakları kaybetti, ancak terör tehdidi devam ediyor." uyarısında bulundu.

Jens Stoltenberg, "Bu nedenle NATO, uluslararası terörizmle mücadeleyi desteklemeye devam ediyor ve çabalarını artırmaya hazır." dedi.

NATO'nun 'taki eğitim misyonunu genişletme kararı aldığını anımsatan Stoltenberg, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ittifakın operasyonlarına etki ettiğini, bu nedenle Irak'taki eğitim ve danışmanlık misyonunu bir süreliğine askıya aldıklarını vurguladı.

"TEMEL HEDEF DEAŞ'I ENGELLEMEK"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifakın Orta Doğu'da daha fazla nasıl rol üstlenebileceğini gözden geçirdiğini de aktardı.

NATO'nun burada tekrar kapasite ve faaliyetlerini geliştirmeye başladığına dikkati çeken Stoltenberg, temel hedeflerin Irak güvenlik güçlerini desteklemek, ülkede istikrara katkı sağlamak, terörle mücadele etmek ve DEAŞ'ın dönüşünü engellemek olduğunun altını çizdi.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA