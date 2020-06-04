Son dakika: Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre; Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya, 250 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi ve dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olarak tanınıyor.
SON DAKİKA: Endonezya'dan korkutan deprem haberi geldi. Ülkenin Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem kayda geçti.DEPREM SONRASI TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Daruba bölgesinin 89 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin yerin 112 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulunmayan BMKG, artçı sarsıntılara karşı halka uyarıda bulundu.
CAN VEYA MAL KAYBI VAR MI?
Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.
ENDONEZYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER?
Endonezya, 250 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi ve dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olarak tanınıyor.
KÜNYE
Nüfus: 252 milyon (2015)
Etnik yapı: Yüzde 40,06 Java, yüzde 15,51 Sunda, yüzde 3,7 Malay, yüzde 3,58 Batak, yüzde 3,03 Madura, yüzde 2,88 Betavi, yüzde 2,73 Minangkabau, yüzde 2,71 Bugis, yüzde 1,96 Banten, yüzde 1,74 Banjar, yüzde 1,66 Bali, yüzde 1,44 Açe, yüzde 1,36 Dayak, yüzde 1,34 Sasak, yüzde 1,2 Çinli, 15,11 diğerleri
Yüzölçümü: 1,9 milyon kilometre
Dil: Bahasa Endonezya
Din: Yüzde 87,2 Müslüman, yüzde 9,9 Hristiyan, yüzde 1,7 Hindu, yüzde 1,3 diğer
Para Birimi: Rupiah
EKONOMİSİ
Güneydoğu Asya'nın 1., dünyanın 16. ekonomisi Endonezya'da kişi başına düşen milli gelir yılda 3 bin 511 dolar civarında. Karma ekonominin uygulandığı ülke Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olarak tanımlanıyor. Endonezya'nın gayri safi yurt içi hasılası 1,14, ihracatı 155,2, ithalatı da 146,8 milyar dolar seviyesinde. Enflasyon 2016'da yüzde 4,6 iken, ülkedeki işsizlik oranı yüzde 6,3 civarında.
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) kurucu üyelerinden Endonezya, ASEAN'ın tek G-20 üyesi ülkesi.
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