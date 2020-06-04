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Son dakika: Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; 'nın eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde meydana geldi. Endonezya, 250 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi ve dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olarak tanınıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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7,1’LE SALLANDI! KORKUTAN DEPREM

SON DAKİKA: Endonezya'dan korkutan haberi geldi. Ülkenin Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem kayda geçti.

DEPREM SONRASI TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Daruba bölgesinin 89 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin yerin 112 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulunmayan BMKG, artçı sarsıntılara karşı halka uyarıda bulundu.

CAN VEYA MAL KAYBI VAR MI?

Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

ENDONEZYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER?

Endonezya, 250 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi ve dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olarak tanınıyor.

KÜNYE

Nüfus: 252 milyon (2015)

Etnik yapı: Yüzde 40,06 Java, yüzde 15,51 Sunda, yüzde 3,7 Malay, yüzde 3,58 Batak, yüzde 3,03 Madura, yüzde 2,88 Betavi, yüzde 2,73 Minangkabau, yüzde 2,71 Bugis, yüzde 1,96 Banten, yüzde 1,74 Banjar, yüzde 1,66 Bali, yüzde 1,44 Açe, yüzde 1,36 Dayak, yüzde 1,34 Sasak, yüzde 1,2 Çinli, 15,11 diğerleri

Yüzölçümü: 1,9 milyon kilometre

Dil: Bahasa Endonezya

Din: Yüzde 87,2 Müslüman, yüzde 9,9 Hristiyan, yüzde 1,7 Hindu, yüzde 1,3 diğer

Para Birimi: Rupiah

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EKONOMİSİ

Güneydoğu Asya'nın 1., dünyanın 16. ekonomisi Endonezya'da kişi başına düşen milli gelir yılda 3 bin 511 dolar civarında. Karma ekonominin uygulandığı ülke Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olarak tanımlanıyor. Endonezya'nın gayri safi yurt içi hasılası 1,14, ihracatı 155,2, ithalatı da 146,8 milyar dolar seviyesinde. Enflasyon 2016'da yüzde 4,6 iken, ülkedeki işsizlik oranı yüzde 6,3 civarında.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) kurucu üyelerinden Endonezya, ASEAN'ın tek G-20 üyesi ülkesi.

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