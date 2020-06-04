Çin’de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Çin’in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nde bir anaokulunda güvenlik görevlisi, çoğunluğu öğrenci 39 kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Çin basınındaki haberlere göre, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki Vucou kentine bağlı Vusang ilçesinde bir anaokulunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Li soyadlı saldırgan, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu çoğu çocuk 39 kişiyi bıçakla yaraladı.
İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR
İlk bilgilere göre, tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Saldırgan gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
SIK SIK YAŞANIYOR
Çin'de son yıllarda okullarda veya kamuya açık alanlarda sık sık bu tür saldırılar yaşanıyor.
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