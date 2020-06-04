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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen vaka sayısı açıklandı

Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen vaka sayısı açıklandı

Son dakika haberleri... salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti. Çin'de ortaya çıkan salgın, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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İYİLEŞEN VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 3 milyon 200 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 3 milyon 201 bin 16 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

EN FAZLA İYİLEŞME ABD'DE OLDU

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (690 bin 457), Brezilya (266 bin 132), Rusya (204 bin 623), Almanya (167 bin 800), İtalya (161 bin 895), Türkiye (130 bin 852), İran (127 bin 485), Hindistan (107 bin 776), Şili (90 bin 748) ve Çin (78 bin 319) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 627 bin 331'e ulaşırken, virüs nedeniyle 389 bin 251 kişi hayatını kaybetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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