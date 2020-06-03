George Floyd olayları fitili ateşledi! ABD'de beyazlarla siyahlar arasındaki sosyal adaletsizlik tartışılıyor
Son dakika haberi... ABD’nin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polis şiddetiyle hayatını kaybeden siyahi George Floyd için ülke genelinde başlayan protestolar, ABD toplumundaki ayrımcılığı tekrar gündeme taşıdı. CNN’in derlediği haberde, ABD merkez bankası Fed'in 2016 Tüketici verilerine göre, ülkede ortalama siyahi Amerikalı bir hanenin servetinin beyaz bir hanenin servetinden yaklaşık 10 kat daha az olduğu belirtildi.
Haberde, ülkedeki beyaz ailelerin ortalamada 171 bin dolar servet sahibiyken siyahi bir ailede bu rakamın 17 bin 600'e düştüğüne dikkat çekildi.
BEYAZLARIN YILLIK GELİRİ 71 BİN, SİYAHİLERİN 41 BİN DOLAR
Yine ABD Sayım Bürosu 2018 verilerinde, beyaz ailelerin ortalama yıllık geliri 71 bin olarak hesaplanırken, siyahi ailelerde bu rakam 41 bin dolara karşılık geliyor.
Aynı verilerde yoksulluk oranı siyahilerde yüzde 20,8 olarak belirlenirken beyazlarda bu oran yüzde 8,1'e geriliyor.
KOVID-19 SALGININDA TEMEL HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN SİYAHİLER İŞLERİNİ KORUDU
ABD Çalışma Bakanlığı 2020 Nisan verilerine göre, ülkede işsizlik oranı beyazlarda yüzde 14,2 ve siyahilerde yüzde 16,7 düzeyinde bulunuyor.
Uzmanlar, beyazlarla siyahlar arasındaki işsizlik oranı farkının normalde çok daha büyük olduğunu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu açığın kısmen kapandığını belirtiyor.
Siyahilerin çoğunlukla ulaşım, nakliye, depolama, sağlık gibi pandemi sırasında açık kalan temel hizmet sektöründe çalıştıkları için bu süreçte işlerini daha fazla koruyabildikleri ifade ediliyor.
SİYAHİ ÇALIŞANLARIN YÜZDE 60'I
Siyahilerin sağlık sisteminde de ciddi oranda eşitsizliğe maruz kaldığına işaret edilen haberde, yeni tip koronavirüs salgınının en fazla siyahi toplumu vurmasında bu kesimin sağlık güvencesi olmamasının da etkili olduğu kaydedildi.
Siyahi kesimin düşük gelirli işlerde ve beyazlara oranla daha büyük oranda sigortasız çalıştığına dikkat çekilerek, bundan dolayı bu grupta kronik hastalıkların daha yaygın olduğu belirtildi.
Haberde, bütün bu nedenlerden ötürü siyahilerin ülkedeki nüfusun yüzde 13'ünü oluşturmalarına rağmen Kovid-19 bağlantılı ölümlerin yüzde 23'ünün bu grupta görüldüğü ifade edildi.
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