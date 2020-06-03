Libya halkı evine dönmeye başladı
Birçok Batılı ülke ve BAE'nin desteğiyle Libya'da darbe girişimine kalkışan Hafter, darbe üstüne darbe yedi. İHA'sı düşürülen, tankları ele geçirilen Hafter milisleri teslim olmaya başladı. Libya ordusunun da başkent Trablus'taki tuzakları temizlemesiyle bölge halkı evine dönmeye başladı.
Libya'daki çatışmalar nedeniyle yerinden edilen onlarca aile, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan ve milislerin tuzakladığı patlayıcılardan temizlenen başkent Trablus'un güney bölgelerindeki evlerine dönmeye başladı.
Libya ordusunun son günlerde El-Hadba bölgesini Hafter milislerinden geri alması ve bölgeyi milislerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılardan (EYP) temizlemesinin ardından ülke içinde yerinden edilmiş Libyalı siviller evlerine kavuştu.
"EYP'LER TEMİZLENDİ"
Onlarca aile, emniyet güçlerinin belirlediği noktalarda toplanarak, evlerinin olduğu bölgelere kontrollü giriş yaptı.
Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, mayın ve EYP temizleme işleminin henüz tüm bölgelerde tamamlanmadığı belirtilerek, vatandaşlara belirlenen lokasyonların dışına çıkmamaları uyarısında bulunuldu.
Evine dönen Muhammed Mebruk Feturi, yaptığı açıklamada, "Allah yetkililerden razı olsun, büyük bir iş başardılar. Emniyet birimleri mayın ve patlayıcıları temizledi. Bunların hepsi vatandaşın güvenliği ve iyiliğini sağladı. Bunun dışında bize düşen biraz daha sabretmek. Bir hafta 10 güne kadar diğer bölgelerdeki vatandaşlar da evlerine dönecektir, inşallah. Çünkü gün geçtikçe yeni bölgeler temizleniyor." diye konuştu.
Öte yandan, isminin gizli kalmasını isteyen bir Libyalı da çevredeki patlayıcıların korkuya yol açtığını ancak şimdi evlerine dönmekten mutlu olduklarını söyledi.
25 MAYIN İMHA PERSONELİ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan, Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgeyi patlayıcılardan arındırma faaliyetleri sürecinde, mayın tespit ve imha ekiplerinden 25 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, "Hafter milislerinin, tahrip gücü yüksek çok sayıda Rus yapımı mayın tuzakladıklarına" dikkat çekildi.
LİBYA ORDUSUNUN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR
Libya ordusu, Hafter'e bağlı milisler karşısında son dönemde pek çok başarıya imza attı.
Son olarak Libya ordusu, başkentin güneyinde Hafter milislerinin son bir yıldır işgalindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nı bugün kurtardığını açıkladı.
Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümetine bağlı askeri birlikler, ülkenin batısındaki farklı bölgeleri de milislerden temizlemeye devam ediyor.
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