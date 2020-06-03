03 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan ve Gineli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan ve Gineli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı gün içinde Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı Mamady Toure ile de telefonda görüştü. Bakan Çavuloğlu'nun mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmenin detayları paylaşılmadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, gün içinde Dışişleri Bakanı Mamady Toure ile de telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'nun mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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