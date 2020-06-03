Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan ve Gineli mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gün içinde Sudan Dışişleri Bakanı Esma Abdullah ve Gine Dışişleri Bakanı Mamady Toure ile de telefonda görüştü. Bakan Çavuloğlu'nun mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmenin detayları paylaşılmadı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Abdullah ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, gün içinde Gine Dışişleri Bakanı Mamady Toure ile de telefonda görüştü.
Çavuşoğlu'nun mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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