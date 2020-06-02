02 Haziran 2020, Salı
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George Floyd'un cenaze masraflarını Floyd Mayweather karşılayacak

'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen 'un cenaze masraflarını eski boksör karşılayacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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FLOYD'UN CENAZE MASRAFLARI ESKİ BOKSÖRDEN
Mayweather'e ait şirketin yöneticisi Leonard Ellerbe, yaptığı açıklamada, 43 yaşındaki 'li eski boksörün 'un ailesiyle irtibata geçtiğini ve ailenin cenaze masraflarının karşılanması teklifini kabul ettiğini kaydetti.

Mayweather, 2011 yılında kanser nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybeden eski rakibi Genaro Hernandez'in cenaze töreni için de devreye girmişti.

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