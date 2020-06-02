02 Haziran 2020, Salı
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Rusya ve ABD'nin savunma bakanlarından kritik görüşme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper Açık Semalar Anlaşması hakkında görüştü. Rusya, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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RUSYA VE ABD ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile silah kontrolünü görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

RUSYA ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

Silah kontrolü konusunun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Rusya tarafı, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması dahil silah kontrolü alanındaki uluslararası anlaşmaları tutarlı şekilde bozmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi." denildi.

Açıklamada, Rusya'nın ABD ile ikili stratejik diyalog çerçevesinde tüm uluslararası güvenlik konularını istişare etmeye hazır olduğu aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs meselesinin de ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Şoygu, gelecekte benzer durumlarda etkin şekilde tepki göstermek için koronavirüs salgınına karşı mücadelede iki ülkenin çabalarını pekiştirmesini ve bu alandaki çalışmalara katılan askeri uzmanların tecrübe paylaşımında bulunmasını teklif etti." ifadelerine yer verildi.

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