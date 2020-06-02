Irak'ta günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
Son dakika haberleri... Irak, koronavirüs vaka sayısı hakkında açıklama yaptı. 519 yeni vaka kaydedilen Irak'ta, bugüne kadar günlük en yüksek sayıya ulaşıldığı açıklandı.
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 519 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saate 519 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 7 bin 387'ye yükseldiği belirtildi.
Virüs nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 235 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 508'e ulaştığı kaydedildi.
Irak'ta salgının yayılmaya başladığı şubat ayından bu yana ilk defa bir gün içinde 500'ün üzerinde yeni vaka tespit ediliyor.
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