02 Haziran 2020, Salı
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Irak'ta günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı

Son dakika haberleri... , koronavirüs vaka sayısı hakkında açıklama yaptı. 519 yeni vaka kaydedilen Irak'ta, bugüne kadar günlük en yüksek sayıya ulaşıldığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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IRAK'TA EN YÜKSEK VAKA SAYISINA ULAŞILDI

'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 519 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saate 519 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 7 bin 387'ye yükseldiği belirtildi.

Virüs nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 235 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 508'e ulaştığı kaydedildi.

Irak'ta salgının yayılmaya başladığı şubat ayından bu yana ilk defa bir gün içinde 500'ün üzerinde yeni vaka tespit ediliyor.

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