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Dragon ekibi ISS ekibiyle buluştu: Uzayda tokalaşmak serbest

'li ünlü girişimci 'un kurduğu SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı 'nın ekibi, 'ndaki () ekiple buluştu. NASA'nın yayınladığı görüntülerde astronotların tokalaşması ve sarılma anları sosyal medyada gündem oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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DRAGON EKİBİ ISS EKİBİYLE BULUŞTU

'li ünlü girişimci 'ın kurucusu olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı 'nın ekibi, ekibiyle buluştu. NASA'nın sosyal medyada yayınladığı görüntülerde, astronotların birbirleriyle tokalaşma ve sarılma anı çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

Dragon ekibi ISS ekibiyle buluştu: Uzayda tokalaşmak serbest DRAGON EKİBİ ISS EKİBİYLE BULUŞTU: UZAYDA TOKALAŞMAK SERBEST

"UZAYDA TOKALAŞMAK SERBEST, DÜNYADA YASAK"

Astronotların tokalaştıklarını ve sarıldıklarını gören kullanıcılarından bazıları, "Onların uzayda tokalaşabilmeleri ancak bizim dünyada bunu yapamamamız çok garip geliyor. Tüm dünyam altüst oldu" ifadelerini kullandı.

Gelen cevaplarda ise Dragon ekibindeki Doug Hurley ve Bob Behnken'in uzaya çıkmadan önce haftalarca karantinada kaldıkları ve tokalaşmanın tamamen güvenli olduğu ifade edildi.

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