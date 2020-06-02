Son dakika: Rusya'da "ölümcül alarm!" Koronavirüsten sonra ölümcül kene şoku: 428 katı...
SON DAKİKA HABERİ: Rusya’da, koronavirüs (COVID-19) salgınının ardından kene saldırısının baş gösterdiği ifade edildi. Rus uzmanların yaptığı açıklamaya göre, Sibirya’da rapor edilen kene vakasında mevsim normallerinin 428 katı olduğu ifade edildi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında zirveyi gören Rusya'nın başı bu kez de kenelerle dertte. Rus biliminsanların yaptığı açıklamaya göre, ülkede, mutasyon geçirmiş yeni kene türünün, keşfedildiği ve kenenin ölümcül olduğu ifade edildi. Sibirya'da rapor edilen kene vakasının mevsim normallerinin 428 katı olduğu ifade edildi. Uzmanlar bu sene görülen kenelerin mutasyona uğramış iki tehlikeli bir türden oluştuğunu belirtti.
Uzmanlar, hastanelerde kene ısırmasına karşı kullanılan aşıların azaldığını ve ülkenin en soğuk bölgelerinden biri olan Sibirya'da kene ısırma vakalarında patlama yaşandığı konusunda uyarılarda bulundu.
KENEYE KARŞI AŞILAR YETERSİZ
Uzmanlar, hastanelerde kene ısırmasına karşı kullanılan aşıların azaldığını ve ülkenin en soğuk bölgelerinden biri olan Sibirya'da kene ısırma vakalarında patlama yaşandığı konusunda uyarılarda bulundu.
ARTIŞIN NEDENİ SICAK GEÇEN KIŞ AYLARI
Krasnoyarsk bölgesinde 8 bin 215 kene ısırması vakası içinde, 2 bin 125 çocuk olduğu belirtildi. Sverdlovsk bölgesinde ise 17 bin 242 vakanın 4 bin 334'ü çocuklardan oluşuyor. Keneler, insanlarda ısırma sonucu beyin iltihaplanmasına sebebiyet veriyor ve tedavi edilmezse hastayı kısa sürede öldürüyor. Uzmanlar bu sene kenelerde artış yaşanmasının sebebinin, diğer yıllara göre daha sıcak geçen kış ayları olduğunu vurguladı.
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