Darbeci Hafter'e büyük şok! İyice güç kaybediyor
Libya ordusu tarafından, köşeye sıkıştırılan Hafter'e darbe üstüne darbe iniyor. Son 24 saatte başkent Trablus'un güney bölgelerinde düzenlenen hava operasyonlarında Hafter milislerine ait 7 askeri araç imha edildi, 12 Hafter milisi etkisiz hale getirildi.
Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu yaptığı açıklamada, orduya bağlı hava unsurlarının son 24 saatte Trablus'un güneyindeki Esabia kenti çevresine düzenlediği 5 hava operasyonunda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Hafter'e bağlı 12 milisin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Kununu ayrıca, milislere ait silahlı 7 askeri araç, 1 mühimmat aracı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yapımı 1 zırhlı aracın imha edildiğini kaydetti.
Sözcü Kununu açıklamasında, "Kahraman güçlerimiz, El-Halle ve Hallatat mevkilerinde güçlü bir şekilde ilerlemekte ve terörist Hafter milislerinin inlerine girmektedir." ifadelerini kullandı.
BAŞKENTİN GÜNEYİNDEKİ BÖLGELERDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR
BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusu ile darbeci Hafter'e bağlı milisler arasında, Trablus Havalimanı çevresinin de dahil olduğu başkent Trablus'un güneyindeki bölgelerde şiddetli çatışmalar devam ediyor.
Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza atmış, son olarak 25 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırmıştı.
Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.
Ordu birlikleri, pazar günü Trablus Havalimanı'na doğru ilerleyişe geçmiş, havalimanı çevresindeki bazı bölgeleri milislerden arındırmıştı.
Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.
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