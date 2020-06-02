Fransa'dan önemli normalleşme kararı! Aylar sonra yeniden açıldı
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2,5 aydır kapalı olan kafe, bar ve restoran gibi birçok işletme yeniden açıldı.
Ülkede Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin ikinci aşamaya geçildi.
Ülke genelindeki kafe, bar, restoranlar yeniden açıldı ancak başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki kafe ve restoranların sadece açık alanlarının kullanılmasına izin veriliyor.
Buralarda masalar arasındaki mesafenin en az 1 metre olması ve bir masada en fazla 10 kişinin bulunması gerekiyor. Restoran ve kafe çalışanlarının da maske takması zorunlu hale getirildi.
Paris'te kafe ve restoranların açılmasıyla sokakların biraz daha hareketlendiği gözlemlendi. Çok sayıda restoranda boş masa görülmezken, bazı restoranlarda da uzun kuyruklar oluştu.
EVİN 100 KİLOMETRE ÖTESİNE GETİRİLEN SEYAHAT YASAĞI KALKTI
Başkentte kafe ve restoranların iç kısmının 22 Haziran'da hizmete açılmasına izin verilmesi nedeniyle de bazı restoranların kapalı olduğu görüldü.
Paris dışındaki kentlerde havuz, spor ve tiyatro salonları yeniden açıldı. Sinemalar ise 22 Haziran'da hizmete başlayacak.
Ülke genelindeki park, bahçe, plaj ve müzeler kapılarını açtı.
Bugünden itibaren de evin 100 kilometre ötesine getirilen seyahat yasağı kalktı.
Kovid-19 tespit edilen kişiler ve onlarla temas edenleri dijital takibe almayı amaçlayan akıllı telefon uygulaması bugünden itibaren yüklenebiliyor.
21 Haziran'a kadar 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi, eğlence yerleri ve stadyumların açılması ise yasaklandı.
Salgının gidişatı 22 Haziran'da yeniden değerlendirilecek.
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