02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Koronavirüs doktorun ten rengini değiştirmişti! Çinli doktordan acı haber geldi

Koronavirüs doktorun ten rengini değiştirmişti! Çinli doktordan acı haber geldi

Dünyayı etkisi altına alan nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli doktordan acı haber geldi. 'de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
ABONE OL
ÇİNLİ DOKTORDAN ACI HABER GELDİ

'de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi. Korona enfekte olduktan sonra ten rengi beyazdan siyaha dönüşen Çinli doktorun görüntüsü tüm dünyayı ürkütmüştü.

Çin medyasında yer alan habere göre, 4 ay boyunca Kovid-19 tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından hayatını kaybetti. Hu Weifeng'in koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişmişti.

UZUN SÜRE SONRA KORONADAN İLK ÖLÜM

Çin'de 17 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.

Dehşete düşüren görüntüler! Koronavirüsü yenen Çinli doktorların ten rengi değişti DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER! KORONAVİRÜSÜ YENEN ÇİNLİ DOKTORLARIN TEN RENGİ DEĞİŞTİ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA