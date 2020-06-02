02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de polis şiddeti dinmiyor! İki siyahi öğrenciye elektroşok saldırısı

ABD'de polis şiddeti dinmiyor! İki siyahi öğrenciye elektroşok saldırısı

'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da, 'un öldürülmesinin edildiği sırada 2 kişiye karşı aşırı güç kullandığı tespit edilen iki polis görevden alındı. Polislerin aracının içinde bulunan iki öğrenciye elektroşok tabancasıyla müdahale ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
ABONE OL
ABD'DE POLİS ŞİDDETİ DİNMİYOR!

'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da, 'un öldürülmesinin edildiği sırada iki kişiye karşı aşırı güç kullandığı tespit edilen iki polis görevden alındı.

Atlanta'da okuyan iki siyahi öğrenci Taniyah Pilgrim (20) ve Messiah Young, araçlarıyla yolculuk yaparken polis tarafından durduruldu. Polisin ne istediğini anlayamayan öğrenciler, elektroşok tabancasıyla saldırıya uğradı. Öğrencilerin elektroşok tabancasıyla şiddete uğradığı ve çarpılma anı, sosyal medya büyük yankı uyandırdı.

ABD'de polis şiddeti dinmiyor! İki siyahi öğrenciye elektroşok saldırısı | VİDEO ABD'DE POLİS ŞİDDETİ DİNMİYOR! İKİ SİYAHİ ÖĞRENCİYE ELEKTROŞOK SALDIRISI | VİDEO

İKİ POLİS GÖREVDEN ALINDI

Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, polisin aşırı güç kullandığını ve meslekten atıldığını açıkladı. Başkan Bottoms basına yaptığı açıklamada, polis vücut kamerasından çekilen görüntüleri izlediği zaman polisin aşırı güç kullandığının açık olduğunu ifade etti.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA