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Afrika ekonomisine koronavirüs darbesi! Milyarlarca dolar kayıp var

ekonomileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası yaklaşık 69 milyar dolar kaybetti. Ekonomideki bozulmanın sosyal eşitsizliğin artmasına da yol açacağından endişe ediliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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AFRİKA EKONOMİSİNE KORONAVİRÜS DARBESİ!

Birlemiş Milletler Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Vera Songwe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıtadaki karantina uygulamalarının başından bu yana büyüme oranını düşürdüğünü ve yoksulluğu artırdığını söyledi.

Songwe, 42 ülkenin kısmi veya tam zamanlı olarak hayatı kısıtlaması nedeniyle yaklaşık 69 milyar dolarlık bir kayıpla karşılaşıldığını belirterek, "Eğer şanslıysak yüzde 3,2'lik büyüme oranı yüzde 1'e gerileyecek." dedi.

Çok sayıda ülkede insanların, yurt dışından akraba ve tanıdıklarının gönderdiği paralara bağımlı bulunduğunu hatırlatan Songwe, turizm ve hizmet sektörünün de zor durumda olduğunu ifade etti.

Songwe, ekonomideki bozulmanın sosyal eşitsizliğin artmasına da yol açacağını dile getirdi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 150 binin üzerine çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 500'e yaklaştı.

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