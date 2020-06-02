Hollanda'da corona virüsten ölenlerin sayısı açıklandı!
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı. Son 24 saatte ölü sayısı 5 artarak 5 bin 967'ye çıktı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.
Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 6 artarak 11 bin 750'ye ulaştı.
Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 102 artışla toplam 46 bin 647'ye yükseldi.
Hollanda'da bugün ortaöğretim kurumları 1,5 metre mesafeyi koruma şartıyla açıldı.
HOLLANDA'DA TEDBİRLERİN GEVŞETİLMESİ
Hollanda'da normalleşmede ikinci aşama 1,5 metre mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla dün başladı.
Buna göre kafe, müze ve sinemalarda personel hariç en fazla 30 kişi içeride bulunabilecek ve aynı aileden olanların 1,5 metre mesafe kuralına uymasına gerek kalmayacak.Teraslarda sayı sınırlaması olmayacak.
Toplu taşıma araçları tam hizmet sunacak, istasyonlarda sosyal mesafe korunacak, araçlarda yolcuların maske takması mecburi olacak.
İkinci aşamadan itibaren dışarıda en fazla 2 kişinin bir araya gelebilme kuralı sona erdi.
Korona belirtileri olan herkes 1 Haziran'dan itibaren test yapılması için başvuruda bulunabiliyor.
Hollanda hükümeti, 19 Mayıs'ta tedbirlerin gevşetilmesinde ilk aşamanın olumlu geçtiğini, 1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilmesinin mümkün olduğunu açıklamıştı.
Hükümet, 6 Mayıs'ta, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısında düşüş kaydedilmesinden dolayı önlemlerin 1 Eylül'e kadar 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı gevşetileceğini açıklamıştı.
11 Mayıs'ta başlayan ilk aşamayla kuaför salonları, sürücü kursları ve fizik tedavi merkezleri gibi yakın temasta bulunulan iş yerlerinin randevuyla çalışması kararlaştırılmıştı.
İlkokullar, kreşler, özel eğitim merkezleri ve kütüphaneler yeniden açılırken yetişkinlerin temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabilmesine olanak tanınmıştı.
Liseler ise 15 Haziran'dan itibaren eğitime başlayacak.
Bazı bölgelerde deneme sürecinde olan bakımevlerinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması uygulamasının ülke genelinde 15 Haziran'da sona ermesi bekleniyor.
1 Temmuz'dan itibaren ibadethane, cenaze ve düğünlerde 100 kişi bir araya gelebilecek, ülke içindeki tatil yerleri açılacak ve restoran ile kafeler 100 kişiye hizmet sunabilecek.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 27 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ikinci aşamanın başarılı geçmesi halinde, tüm spor tesislerinin daha önce belirlenen 1 Eylül yerine 1 Temmuz'dan itibaren açılabileceğini belirtmişti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'de polis şiddeti dinmiyor!
- Virüse karşı 5 yeni ilaç denenecek
- Fransa'dan önemli normalleşme kararı! Aylar sonra...
- İran'da işler yolunda gitmiyor! Vakalar arttı
- Panik yaratan korona haberi! Yeni dalga mı geliyor?
- Afrika ekonomisine koronavirüs darbesi!
- Çinli doktordan acı haber geldi
- Rusya'da utanç veren görüntüler!
- Almanya'da hükümetten çocuk başına 300 euro
- Darbeci Hafter'e büyük şok! İyice güç kaybediyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?
- Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?
- THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MSÜ tercih ekranı: 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
- 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?
- Son dakika: Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 otomobilde ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- YKS adayları bu habere kilitlendi! YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ne zaman?
- Kamu bankalarından dev kredi kampanyası! Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için tarihi fırsat