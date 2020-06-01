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Siyonist İsrail'in Savunma Bakanı Gantz'dan skandal talimat!

Son dakika haberi...  Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail ordusuna işgal altındaki 'da yer alan bazı yerlerin "ilhak" edilmesi halinde bölgede yaşanabilecek olası gelişmelere karşı hazırlıklı olmaları için gerekli çalışmalara başlanılması emri verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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SİYONİST İSRAİL'İN SAVUNMA BAKANI GANTZ'DAN SKANDAL TALİMAT!

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Gantz, Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'ye, Filistinlilerin bölgelerinde atılacak diplomatik adımlar öncesi İsrail ordusunda gerekli hazırlıklara başlanılması talimatını verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Gantz'ın "ilhak" süreciyle bağlantılı kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlaması için bir kişiyi görevlendireceği kaydedildi.

Her ne kadar açıklamada bahsedilen "diplomatik adımların" detayına ilişkin bilgi verilmese de söz konusu adımlardan kastın işgal altındaki 'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve 'nin "ilhakı" olduğu belirtiliyor.

İsrail'in "ilhak" planını hayata geçirmesi halinde bölgedeki tansiyonun yükseleceği ifade ediliyor.

ABD Başkanı 'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta 'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

İsrail ve ABD'li yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti.

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