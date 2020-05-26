İsrail hükümeti Türkiye tarafından reddedildi

İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, koronavirüs salgını devam ederken "acil birlik hükümeti" kurmak için gerekli anlaşmayı imzalamıştı. İki lider, üç erken seçime neden olan bir yıllık sürecin sonunda koalisyon kurmak için anlaşmışlardı.

Haber 7'nin haberine göre; Mavi Beyaz İttifakı lideri Gantz'ın ve Netanyahu'nun başında olduğu Likud arasında yapılan anlaşmaya göre, ilk 18 ay Netanyahu başbakan olacak ve Gantz yardımcılığını üstlenecek. Daha sonra ikili arasında görev değişimi yapılacak. Netanyahu'nun başbakan olduğu süreçte Gantz Savunma Bakanı, Mavi-Beyaz'ın iki numaralı ismi Gabi Ashkenazi ise Dışişleri Bakanı olacak.

YENİ HÜKÜMETİN TEKLİFİNİ TÜRKİYE REDDETTİ

Bu gelişmeler sonrası israil basınında Türkiye ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi.

İsrailli ünlü gazeteci Simon Aran, yeni kurulan İsrail hükümetinin Ankara'ya ilişkileri onarmayı teklif ettiğini duyurdu. Ancak ilhak planını kabul etmeyen ve Kudüs'ün "kırmızı çizgi" olduğunu her daim dile getiren Türkiye bu teklifi anında reddetti.