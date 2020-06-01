ABD'de flaş karar! Washington'da gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son dakika haberi... Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesinin ardından başlayan protestoların yoğunlaşması üzerine ABD'nin başkenti Washington DC'de pazartesi ve salı günleri 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte son iki gündür devam eden protestolar ve şiddet olaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Özellikle dün geceki protestolarda birçok iş yerinin yağmalandığını ve bazı yerlerin ateşe verildiğini anımsatan Bowser, "Anayasanın 1. ek maddesi gereği protestocuların gösteri düzenleme hakkı var ama bunu yaparken şehrimizi yakıp yıkmamalılar." ifadesini kullandı.
Bowser, güvenlik güçlerinin kent genelinde asayişi sağlamaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bu akşamdan geçerli olmak üzere Washington DC'de iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz." dedi.
Sokağa çıkma yasağının kapsamı ve detayları, yayımlanan kararnameyle belirlendi.
Buna göre, 21.00-06.00 saatlerinde geçerli olacak yasaktan belirli alanlarda çalışanlar ile basın mensupları etkilenmeyecek.
Bu arada, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için yarın Washington DC'de ön seçim düzenlenecek.
Kararnamede sokağa çıkma yasağının ön seçimleri etkilemeyeceği, sandıkların sabah 08.00'de açılacağı kaydedildi.
"NEFES ALAMIYORUM" FERYADI POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI
46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.
Eyalette acil durum ilan edilirken olayları kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- DSÖ'den flaş açıklama! Dünya Kovid-19'a dikkat kesildi ama...
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Amacımız aşama aşama...
- Fransa vaka sayısını açıkladı
- Trump'tan 'protestoculara karşı sert olun' çağrısı
- Şili'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti
- Hafter güçleri yine sivilleri hedef aldı!
- Türkiye'den camiye yapılan saldırıya tepki
- Üst düzey güvenlikli hapishaneye nakledildi
- Rusya'dan ABD ve NATO'ya uyarı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ kaç dakika olacak?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargiler kafeler açılacak mı?
- Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor?
- Son dakika: Dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?
- Son dakika: Özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak?
- BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?
- Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...
- Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar
- Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?
- İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli 2. el araç kredisi hesaplama