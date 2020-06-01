George Floyd'un ölümüne neden olmuştu! Üst düzey güvenlikli hapishaneye nakledildi
ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına aldığı siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin, eyalette bulunan üst düzey güvenlikli hapishaneye nakledildi.
ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde gözaltına aldığı siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan Derek Chauvin, eyaletteki en üst düzey güvenliğe sahip Oak Park Heights Hapishanesi'ne nakledildi.
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