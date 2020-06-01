01 Haziran 2020, Pazartesi
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George Floyd'un ölümüne neden olmuştu! Üst düzey güvenlikli hapishaneye nakledildi

'nin Minnesota eyaletinde gözaltına aldığı siyahi 'un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin, eyalette bulunan üst düzey güvenlikli hapishaneye nakledildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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ÜST DÜZEY GÜVENLİKLİ HAPİSHANEYE NAKLEDİLDİ

'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde gözaltına aldığı siyahi 'un ölümüne neden olan Derek Chauvin, eyaletteki en üst düzey güvenliğe sahip Oak Park Heights Hapishanesi'ne nakledildi.

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