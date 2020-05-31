Hasret sona erdi! Mescid-i Aksa aylar sonra yeniden açıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki aydan fazla bir süre kapalı tutulan Kudüs'teki Mescid-i Aksa yeniden ibadete açıldı. Aylar sonra açılan Aksa'ya Müslümanlar, dualar ve tekbirlerle giriş yaptı.
Bugün sabah namazıyla kapıları açılan Mescid-i Aksa'ya Müslümanlar dualar ve tekbirlerle giriş yaptı.
Kudüs'te İslami Vakıflar Dairesi, Aksa'nın sabah namazından itibaren ibadete açılacağını Mescid-i Aksa'nın minarelerinden duyurdu.
İslami Vakıflar Dairesi, Kovid-19'la mücadele kapsamında Mescid-i Aksa'nın 23 Mart'tan itibaren kapatılması kararı almıştı.
O günden bu yana cemaatin girişine izin verilmezken, Aksa'da namazlar içeride bulunan görevli ve muhafızlar tarafından kılınmaya devam edildi.
Aksa'nın çevresindeki İsrail polisi Aksa'nın yeniden ibadete açılmasını görüntülemek isteyen AA muhabirlerinin görüntü almak için içeri girişine izin vermedi.
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