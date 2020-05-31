31 Mayıs 2020, Pazar
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ABD Başkanı Donald Trump'tan G7 ülkelerine mesaj: Temsil ettiğini hissetmiyorum

Haziran ayında düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'nin eylüle ertelediğini duyuran ABD Başkanı , gruba Hindistan, Rusya, ve 'yı da eklemek istediğini açıkladı. Trump ayrıca açıklamasında kritik bir mesaj da verdi. Mevcut G7 ülkelerini gözden çıkaran ABD Başkanı "G7'nin, dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum. Bu ülkeler grubu, miadını doldurdu." görüşünü paylaştı. G-7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2020
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TRUMP'TAN G7 ÜLKELERİNE MESAJ: TEMSİL ETTİĞİNİ HİSSETMİYORUM

Trump, Florida'dan dönüşte uçaktaki gazetecilere, gelecek ay yapılması planlanan G7 Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"ZİRVEYİ EYLÜLE KADAR ERTELİYORUM"
Zirvenin Washington DC'de yüz yüze yapılmasını istediğini vurgulayan Trump, "Zirveyi, eylüle kadar erteliyorum. Gruba, Rusya, Hindistan, ve 'nın da eklenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE TEMSİL ETTİĞİNİ HİSSETMİYORUM"
Trump, "G7'nin, dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum. Bu ülkeler grubu, miadını doldurdu." görüşünü paylaştı.

G-7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

TRUMP, G7'NİN BEYAZ SARAY'DA OLMASINI İSTİYORDU
G-7 Liderler Zirvesi'nin, 10-12 Haziran'da başkent Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde düzenlenmesi planlanmış ancak Kovid-19 salgını nedeniyle zirve online ortama taşınmıştı.

Trump ise 20 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, birçok ülkenin normalleşme sürecine girdiğine işaret ederek zirveyi yüz yüze yapmayı düşündüğünü belirtmişti.

Sözcüsü Kayleigh McEnany de Trump'ın zirvenin Beyaz Saray'da yapılmasından yana olduğunu kaydetmiş ancak zirve için net tarih vermemişti.

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