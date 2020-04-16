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Son dakika: Mescid-i Aksa ramazan ayında ibadete açılmayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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MESCİD-İ AKSA RAMAZAN AYINDA İBADETE AÇILMAYACAK

Son dakika haberleri... , yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu.

, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu.

Detaylar gelecek...

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