Son dakika: Mescid-i Aksa ramazan ayında ibadete açılmayacak
Son dakika haberleri... Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu.
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu.
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