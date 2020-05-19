İslam dünyasını sevindiren haber geldi! Mescid-i Aksa Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacak
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağını duyurdu.
Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı konseyden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında kapatılan Harem-i Şerif'in, salgının yayılma hızının azalmasının ardından ibadete açılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.
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