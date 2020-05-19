19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İslam dünyasını sevindiren haber geldi! Mescid-i Aksa Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacak

İslam dünyasını sevindiren haber geldi! Mescid-i Aksa Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacak

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan 'nın 'nın ardından ibadete açılacağını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2020
ABONE OL
MESCİD-İ AKSA BAYRAMDAN SONRA İBADETE AÇILACAK

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı konseyden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında kapatılan Harem-i Şerif'in, salgının yayılma hızının azalmasının ardından ibadete açılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA