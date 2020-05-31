ABD'de sular durulmuyor! Elindeki ok ve yayla göstericileri vurmaya çalıştı!
ABD’de George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle ölümü dolayısıyla ırkçılık karşıtı gösteri düzenleyenler ile protesto nedeniyle yolda kalan bir adam arasında tartışma yaşandı. Orta yaşlardaki adam göstericileri ok ve yay ile tehdit etti.
ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentinde bir polisin siyahi George Floyd'u öldürmesine tepki gösteren Black Lives Matter (Siyahi hayatlar önemlidir) protestocuları ile orta yaşlardaki bir sürücü arasında çatışma yaşandı.
Protestocuların trafiği kilitlemesine sinirlenen söz konusu adam aracından bir ok ve yay çıkararak, "Tüm yaşamlar önemlidir" diye bağırdı. Ardından göstericileri hedef aldı. Sonrasında ise protestocular onun arabasını ateşe verdi. Olaya çok sayıda polis müdahale etti.
Gazeteci David Begnaud'un paylaştığı görüntülerde, adı açıklanmayan sürücünün birkaç kez nişan aldığı, ancak protestocular tarafından hızla geri püskürtüldüğü görülüyor.
"NEFES ALAMIYORUM"
46 yaşındaki George Floyd, 27 mayıs akşamı, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirerek ülkenin dört bir yanında protestolara yol açtı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri beşinci gününde devam ederken, olayları bastırabilmek için pek çok eyalette ve 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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